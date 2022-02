合計AQホテルの部屋 100 ベッドルーム パートナー病院 Sukhavej Hospital

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にだからブティックホテル(スワンナプーム) 直接連絡し、 だからブティックホテル(スワンナプーム)が直接支払いを回収します。

Booking requests for So Boutique Hotel (Suvarnabhumi) are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ/ALQ/SANDBOX Hotels by clicking HERE.

..

アメニティ/機能 2つのCOVID-19テスト(リアルタイムRT-PCR)

看護師の監督下で1日2回の温度と健康の監視

24時間待機看護サービス

ホテルと病院間の無料の24時間救急車サービストランスファー

ビデオ通話による無料の初期評価セッション

シャワー付き専用トイレ

無料の高速インターネットWi-Fi

ケーブルテレビ付き32インチテレビ

フルボード(厳選メニューから1日3食)

無料の軽食とミニバー(到着日)

部屋に無料の個別温度計

3日ごとの最初の綿棒の後の部屋の掃除サービス

ドンムアン空港またはスワンナプーム国際空港からホテルまでの空港ピックアップサービス

飲食サービスの20%割引

すべてのAQホテルを表示 180以上のAQホテルをすべて検索