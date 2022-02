Totaal AQ Hotelkamers 100 Slaapkamers Partner Ziekenhuis Sukhavej Hospital

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Dus Boutique Hotel (Suvarnabhumi) Dus Boutique Hotel (Suvarnabhumi) zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Voorzieningen / functies 2 COVID-19-tests (realtime RT-PCR)

Tweemaal daags temperatuur- en gezondheidsmonitoring onder toezicht van een verpleegkundige

24-uurs wachtdienst voor verpleging

Gratis 24-uurs ambulancevervoer tussen het hotel en het ziekenhuis

Gratis eerste beoordelingssessie via videogesprek

Eigen toilet met douche

Gratis snelle internetverbinding Wi-Fi

32-inch tv met kabel-tv

Volpension (3 maaltijden per dag van een select menu)

Gratis snacks en minibar (op de dag van aankomst)

Gratis individuele thermometer in de kamer

Schoonmaakservice na eerste wattenstaafje om de 3 dagen

Ophaalservice vanaf Don Muang of Suvarnabhumi International Airport naar het hotel

20% korting op eten en drinken

