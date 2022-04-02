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Курорт расположен среди садов и кокосовых плантаций и предлагает 130 просторных и светлых бунгало в традиционном южно-тайском стиле. Курортный отель и отель Fair House Beach (SHA Plus +) расположен на пляже Чавенг Ной, всего в одном километре от центра оживленного и коммерческого пляжа Чавенг. Это также всего в 15 км от аэропорта Самуи. На пляже гости могут расслабиться на бесплатных шезлонгах и зонтиках и перекусить, например, блинчиками с начинкой и кукурузой для барбекю. В ресторане Rim’Lay подают блюда тайской и западной кухни, приготовленные высококвалифицированным шеф-поваром, и еженедельно после заката проводятся тематические вечеринки, такие как Тайская ночь, Романтическая ночь и Ковбойская ночь. The Fair House Beach Resort and Hotel (SHA Plus +) можно легко забронировать с помощью нашей формы безопасного онлайн-бронирования. Просто введите свои даты и нажмите для обработки.