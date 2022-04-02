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リゾートは庭園とココナッツプランテーションに囲まれ、130の広々とした風通しの良い伝統的なタイ南部スタイルのバンガローを提供しています。フェアハウスビーチリゾートアンドホテル（SHA Plus +）は、チャウエンノイビーチにあり、活気に満ちた商業的なチャウエンビーチの中心部からわずか1kmの場所にあります。また、サムイ空港からわずか15キロです。ビーチでは、無料の椅子やパラソルでリラックスしたり、春巻きやバーベキューコーンなどの軽食を楽しめます。 Rim’Layレストランでは、熟練したシェフが調理するタイ料理と西洋料理を提供しており、日没後に開催されるタイナイト、ロマンティックナイト、カウボーイナイトなどのテーマパーティーを毎週開催しています。フェアハウスビーチリゾートアンドホテル（SHA Plus +）は、安全なオンライン予約フォームで簡単に予約できます。日付を入力し、クリックして続行してください。