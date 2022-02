Sino House Hotel - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Deze accommodatie in appartementstijl, versierd met Chinees-Portugees antiek, wacht op uw volgende reis naar Phuket. Het Sino House Hotel ligt tegenover de oudste en grootste boekhandel in Phuket, "Sang Ho". Diverse restaurants en winkelcentra liggen op korte loopafstand. Het Sino House Hotel biedt een rustige ambiance om maximale ontspanning en privacy te garanderen. De stranden van Phuket liggen op slechts een klein eindje rijden en het personeel kan vervoer voor u regelen. In het Glass House Restaurant kunt u buiten dineren. De Rain Tree Spa in de schaduw van Jamjuree-bomen is ideaal voor wat ontspanning na een dag in het water of het verkennen van het eiland. Sino House Hotel is ongetwijfeld uw one-stop-bestemming om deze prachtige stad Phuket te verkennen, terwijl u kunt ontspannen en uw lichaam en geest kunt verjongen in deze rustige sfeer.

