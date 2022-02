โรงแรมชิโนเฮาส์ - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

ที่พักสไตล์อพาร์ตเมนต์แห่งนี้ตกแต่งด้วยของเก่าสไตล์ชิโน-โปรตุกีส รอคุณมาเที่ยวภูเก็ตครั้งต่อไป Sino House Hotel ตั้งอยู่ตรงข้ามร้านหนังสือที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในภูเก็ต "ร้านหนังสือ" มีร้านอาหารและห้างสรรพสินค้าหลายแห่งอยู่ห่างออกไปในระยะที่สามารถเดินไปถึงได้ Sino House Hotel ให้บรรยากาศอันเงียบสงบเพื่อให้แน่ใจว่าการพักผ่อนและความเป็นส่วนตัวสูงสุด ชายหาดของภูเก็ตอยู่ห่างออกไปโดยการขับรถเพียงครู่เดียว และพนักงานสามารถจัดบริการรับส่งให้กับคุณร้านอาหาร Glass House ให้บริการอาหารกลางแจ้ง Rain Tree Spa ใต้ร่มเงาของต้นจามจุรีเหมาะสำหรับการพักผ่อนหลังจากออกไปเล่นน้ำหรือสำรวจเกาะมาทั้งวัน โรงแรมชิโนเฮาส์เป็นจุดหมายปลายทางแห่งเดียวในการสำรวจเมืองภูเก็ตอันงดงามแห่งนี้อย่างไม่ต้องสงสัย ในขณะที่คุณสามารถผ่อนคลายและฟื้นฟูจิตใจและร่างกายในบรรยากาศอันเงียบสงบนี้

