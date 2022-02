Hôtel Sino House - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Cette propriété de style appartement, décorée d'antiquités sino-portugaises, attend votre prochain voyage à Phuket. Le Sino House Hotel est situé en face de la plus ancienne et plus grande librairie de Phuket, « Sang Ho ». Plusieurs restaurants et centres commerciaux sont accessibles à pied. Le Sino House Hotel offre une ambiance paisible pour assurer un maximum de détente et d'intimité. Les plages de Phuket ne sont qu'à une courte distance en voiture et le personnel peut organiser le transport pour vous.Le restaurant Glass House propose des repas en plein air. Le Rain Tree Spa à l'ombre des arbres du Jamjuree est idéal pour se détendre après une journée dans l'eau ou à explorer l'île. Le Sino House Hotel est sans aucun doute votre destination unique pour explorer cette magnifique ville de Phuket, pendant que vous pourrez vous détendre et rajeunir votre esprit et votre corps dans cette atmosphère tranquille.

