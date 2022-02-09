PHUKET TEST & GO

Сино Хаус Отель - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.3
оценка с
2011
Обновление February 9, 2022
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Этот отель в стиле апартаментов, украшенный китайско-португальскими предметами антиквариата, ждет вашей следующей поездки на Пхукет. Отель Sino House расположен напротив старейшего и крупнейшего книжного магазина на Пхукете Sang Ho. Несколько ресторанов и торговых центров находятся в нескольких минутах ходьбы. В отеле Sino House царит умиротворяющая атмосфера, обеспечивающая максимальное расслабление и уединение. Пляжи Пхукета находятся всего в нескольких минутах езды от отеля, и персонал может организовать для вас транспорт.В ресторане Glass House можно пообедать на открытом воздухе. Спа-салон Rain Tree Spa под тенью деревьев Джамджури идеально подходит для отдыха после дня, проведенного в воде или прогулок по острову. Sino House Hotel, несомненно, является вашим универсальным местом для знакомства с этим великолепным городом Пхукет, в то время как вы можете расслабиться и восстановить силы ума и тела в этой спокойной атмосфере.

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Адрес / Карта

1 Montree Rd., Talad Yai ,Muang, Phuket, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

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