Sino House Hotel - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Dieses mit chinesisch-portugiesischen Antiquitäten dekorierte Apartment im Apartmentstil erwartet Sie auf Ihrer nächsten Reise nach Phuket. Das Sino House Hotel befindet sich gegenüber der ältesten und größten Buchhandlung in Phuket, „Sang Ho“. Mehrere Restaurants und Einkaufszentren sind nur wenige Gehminuten entfernt. Das Sino House Hotel bietet ein friedliches Ambiente, um maximale Entspannung und Privatsphäre zu gewährleisten. Die Strände von Phuket sind nur eine kurze Autofahrt entfernt und das Personal kann einen Transport für Sie arrangieren.Das Glass House Restaurant bietet ein Essen im Freien. Das Rain Tree Spa im Schatten der Jamjuree-Bäume ist ideal zum Entspannen nach einem Tag im Wasser oder der Erkundung der Insel. Das Sino House Hotel ist zweifellos Ihr One-Stop-Ziel, um diese herrliche Stadt Phuket zu erkunden, während Sie sich in dieser ruhigen Atmosphäre entspannen und Körper und Geist erholen können.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels