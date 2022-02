Pearl Hotel - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Het Pearl Hotel is al lang een vertrouwde naam in het centrum van Phuket, dicht bij winkelcentra, markten en uitgaansgelegenheden. Het heeft onlangs een ingrijpende renovatie ondergaan en alle kamers bieden nu moderne voorzieningen die voldoen aan internationale normen. De locatie in het centrum van de stad Phuket brengt gasten binnen handbereik van geweldige restaurants, winkelcentra, supermarkten en alle moderne gemakken van een grote stad. Op loopafstand van het Pearl Hotel vindt u een populaire bowlingbaan en een bioscoopcomplex. Een reis naar de beroemde stranden zoals Patong, Kata en Karon kan gemakkelijk worden geregeld met alle beschikbare vervoersmiddelen in de stad en duurt slechts enkele minuten. Om door te gaan met uw reservering bij het Pearl Hotel, dient u uw aankomst- en vertrekdatum in ons beveiligd online formulier in te vullen.

