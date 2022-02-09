Жемчужина Отель - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Отель Pearl уже давно пользуется доверием в центре Пхукета, недалеко от торговых центров, рынков и развлекательных заведений. Недавно в нем был проведен капитальный ремонт, и теперь все номера оснащены современными удобствами, соответствующими международным стандартам. Его расположение в самом центре города Пхукет позволяет гостям легко добраться до отличных ресторанов, торговых центров, супермаркетов и всех современных удобств большого города. Популярный боулинг и кинотеатр находятся в нескольких минутах ходьбы от отеля Pearl. Поездка на знаменитые пляжи, такие как Патонг, Ката и Карон, может быть легко организована всеми доступными в городе видами транспорта и займет всего несколько минут. Чтобы продолжить бронирование в Pearl Hotel, введите даты вашего прибытия и отъезда в нашу безопасную онлайн-форму.