PHUKET TEST & GO

Жемчужина Отель - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.6
оценка с
268
Обновление February 9, 2022
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Отель Pearl уже давно пользуется доверием в центре Пхукета, недалеко от торговых центров, рынков и развлекательных заведений. Недавно в нем был проведен капитальный ремонт, и теперь все номера оснащены современными удобствами, соответствующими международным стандартам. Его расположение в самом центре города Пхукет позволяет гостям легко добраться до отличных ресторанов, торговых центров, супермаркетов и всех современных удобств большого города. Популярный боулинг и кинотеатр находятся в нескольких минутах ходьбы от отеля Pearl. Поездка на знаменитые пляжи, такие как Патонг, Ката и Карон, может быть легко организована всеми доступными в городе видами транспорта и займет всего несколько минут. Чтобы продолжить бронирование в Pearl Hotel, введите даты вашего прибытия и отъезда в нашу безопасную онлайн-форму.

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Адрес / Карта

42 Montri Road, Muang, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

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