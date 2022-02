Жемчужина Отель - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Отель Pearl уже давно пользуется доверием в центре Пхукета, недалеко от торговых центров, рынков и развлекательных заведений. Недавно в нем был проведен капитальный ремонт, и теперь все номера оснащены современными удобствами, соответствующими международным стандартам. Его расположение в самом центре города Пхукет позволяет гостям легко добраться до отличных ресторанов, торговых центров, супермаркетов и всех современных удобств большого города. Популярный боулинг и кинотеатр находятся в нескольких минутах ходьбы от отеля Pearl. Поездка на знаменитые пляжи, такие как Патонг, Ката и Карон, может быть легко организована всеми доступными в городе видами транспорта и займет всего несколько минут. Чтобы продолжить бронирование в Pearl Hotel, введите даты вашего прибытия и отъезда в нашу безопасную онлайн-форму.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX