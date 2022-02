Pearl Hotel - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Das Pearl Hotel ist seit langem ein vertrauenswürdiger Name im Zentrum von Phuket, in der Nähe von Einkaufszentren, Märkten und Unterhaltungsmöglichkeiten. Es wurde vor kurzem umfassend renoviert und alle Zimmer bieten nun moderne Annehmlichkeiten auf dem Niveau internationaler Standards. Seine Lage im Zentrum der Stadt Phuket ermöglicht es den Gästen, großartige Restaurants, Einkaufszentren, Supermärkte und alle modernen Annehmlichkeiten einer Großstadt leicht zu erreichen. Eine beliebte Bowlingbahn und ein Kinokomplex sind nur wenige Gehminuten vom Pearl Hotel entfernt. Ein Ausflug zu den berühmten Stränden wie Patong, Kata und Karon kann mit allen verfügbaren Verkehrsmitteln der Stadt problemlos arrangiert werden und dauert nur wenige Minuten. Um mit Ihrer Reservierung im Pearl Hotel fortzufahren, geben Sie bitte Ihr An- und Abreisedatum in unser sicheres Online-Formular ein.

