Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Prana Resorts Samui Prana Resorts Samui zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport. SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 1 Adult, 1 Child, 1 Infant Gezellige Deluxe Kamer 42 m² ฿25,900 - 7 Day Sandbox ฿8,900 - 1st Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Balkon

Aansluitende Kamer

Internationale kanalen

Internet - wifi

Netflix

[Prana Resort Samui] beschikt over een prachtig overloopzwembad aan het strand en een tweede zwembad omgeven door schaduwrijke palmen met een bar in het water. Het beschikt ook over de Tropikana Beach Club & Bistro, een café aan het zwembad, een spa op het dak, een fitnesscentrum, een 24-uurs receptie met conciërge en gratis WiFi voor alle gasten. De stijlvolle, ruime kamers met airconditioning hebben een eigen balkon of terras met zitje. Alle kamers zijn uitgerust met een 42-inch flatscreen-tv, thee- en koffiefaciliteiten, een haardroger en een kluisje. De suites hebben een aparte woonkamer met uitzicht op zee, en sommige kamers hebben directe toegang tot het zwembad of een eigen dompelbad. Aanvullende diensten zijn onder meer een kinderclub, vergaderfaciliteiten en een bubbelbad in de buitenlucht. Er is gratis parkeergelegenheid op het terrein en een pendeldienst brengt u naar het stadscentrum of Fisherman's Village. Prana Resorts Samui (SHA-gecertificeerd) ligt op 10 minuten rijden van de luchthaven van Samui en op 3 minuten rijden van zowel Fisherman's Village als de Big Buddha. Chaweng Beach en Central Festival Samui zijn ook een klein eindje rijden. Koh Phangan, met zijn maandelijkse full moon party, ligt op slechts 30 minuten met de veerboot van de nabijgelegen haven. Van persoonlijke strandtassen en heerlijke snoeptraktaties tot supercomfortabele bedden en verse bloemen, het zijn de kleine details die het verschil maken bij Prana.

TOON ALLE SANDBOX-HOTELS Doorzoek alle 190+ SANDBOX-hotels

Score 0.0 /5 onbeoordeeld Gebaseerd op 0 beoordelingen Beoordeling 0 Uitstekend 0 Zeer goed 0 Gemiddelde 0 Arm 0 Vreselijk Prana Resorts Samui , dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. LAAT REVIEW ACHTER VOOR Prana Resorts Samui ZIE ALLE REVIEWS Als u te gast was bij, dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat.