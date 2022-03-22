ボートハウスプーケット - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

ボートハウスプーケットはプーケットの西海岸のカタにあり、プーケット空港から車で60分、プロムテップ岬の素晴らしい夕日から車で20分です。賑やかで家族連れに優しい街として知られるカタには、観光、アクティビティ、食事の場所など、たくさんの魅力があります。カタは活気のある美しいビーチでもあり、ハイシーズンには日光浴やシュノーケリングをするのと同様に、ローシーズンにはサーファーやセーラーに人気があります。

全39室の客室とスイートには、個別に制御されるエアコン、ミニバー、エスプレッソコーヒーマシンとティーメーカー、ライティングデスク、オンデマンドの映画を備えた49インチのフラットスクリーンテレビ、比類のない快適さを保証する広々としたバスルームが備わっています。多くの客室からは、アンダマン海のターコイズブルーの海の広大な景色を眺めることができます。

このビーチフロントの宿泊施設にご宿泊のお客様は、スイミングプールで泳いだり、サーフィンなどのウォーターレクリエーションを楽しめます。ボートハウスレストランは受賞歴のあるレストランで、ボートハウスのワインセラーからのワインの選択肢に合った地元料理と各国料理を提供しています。ホテルではビーチフロントのタイ料理教室とツアーデスクも提供しており、空港シャトル、ベビーシッター、ドライクリーニングの手配も可能です。ボートハウスプーケットは、プーケットで魅力、快適さ、便利さを求める旅行者にとって理想的な滞在場所です。