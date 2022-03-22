普吉岛船屋 - Phuket Sandbox Hotel

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普吉岛船屋酒店位于普吉岛西海岸的卡塔，距离普吉机场 60 分钟车程，距离蓬贴海角的壮丽日落有 20 分钟车程。卡塔被称为熙熙攘攘、适合家庭入住的小镇，在观光、活动和餐饮方面有很多值得推荐的地方。卡塔也是一个美丽的海滩，气氛热闹，在淡季很受冲浪者和水手的欢迎，而在旺季则很受日光浴者和浮潜者的欢迎。
所有 39 间客房和套房均配备独立控制的空调、迷你酒吧、浓缩咖啡机和茶具、写字台、可点播电影的 49 英寸纯平电视以及宽敞的浴室，确保无与伦比的舒适感。许多房间甚至提供安达曼海碧绿海水的广阔景色。
这家海滨酒店的客人可以在游泳池畅游或进行冲浪等水上娱乐活动。 The Boathouse 餐厅是一家屡获殊荣的餐厅，供应当地和国际美食以及来自 The Boathouse 酒窖的精选葡萄酒。酒店还提供海滨泰式烹饪课程和旅游咨询台，还可安排机场班车、保姆和干洗服务。普吉岛船屋是寻求普吉岛魅力、舒适和便利的旅客的理想下榻之地。