Эллинг Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

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Отель Boathouse Phuket расположен в Ката на западном побережье Пхукета, в 60 минутах езды от аэропорта Пхукета и в 20 минутах езды от потрясающих закатов на мысе Промтеп. Ката, известная как оживленный семейный город, может многое предложить с точки зрения достопримечательностей, развлечений и мест, где можно поесть. Ката - также красивый пляж с оживленной атмосферой, популярный среди серферов и моряков в низкий сезон, а также среди любителей загорать и сноркелинга в высокий сезон.
Все 39 номеров и люксов оснащены кондиционером с индивидуальной системой контроля, мини-баром, кофеваркой эспрессо и принадлежностями для чая, письменным столом, 49-дюймовым телевизором с плоским экраном и фильмами по запросу, а также просторными ванными комнатами, чтобы обеспечить непревзойденное чувство комфорта. Из многих номеров открывается панорамный вид на бирюзовые воды Андаманского моря.
Гости этого прибрежного отеля могут искупаться в бассейне или заняться водными развлечениями, такими как серфинг. Ресторан Boathouse - это удостоенный наград ресторан, в котором подают блюда местной и интернациональной кухни с соответствующими сортами вин из винного погреба отеля Boathouse. Отель также предлагает уроки тайской кулинарии на пляже и услуги экскурсионного бюро. Также могут быть организованы трансфер от / до аэропорта, услуги няни и химчистки. The Boathouse Phuket - это идеальное место для путешественников, ищущих очарование, комфорт и удобство в Пхукете.