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カタの美しいエリアに位置するザビーチハイツリゾートは、プーケットのビーチ、家族で楽しむレストラン、レストランの中心地で最高のロケーションを楽しんでいます。市内中心部からわずか20.9km、空港から46.3 kmのロケーションにあるこの4つ星ホテルは、毎年多くの旅行者を魅了しています。便利なロケーションにあるこのホテルは、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。ビーチハイツリゾートでは、ゲストが快適に過ごせるようにあらゆる努力を払っています。そのために、ホテルは最高のサービスとアメニティを提供しています。全室での無料Wi-Fi、24時間セキュリティ、毎日のハウスキーピング、暖炉、郵便サービスなど、一流の施設をホテルでお楽しみいただけます。ホテルには154室の美しく整えられた客室があり、その多くにはテレビ液晶/プラズマスクリーン、無料のインスタントコーヒー、無料の紅茶、リネン、鏡が含まれています。フィットネスセンター、屋外プール、スパ、マッサージ、キッズクラブなどのホテルのレクリエーション施設は、脱出とリラクゼーションのために設計されています。ビーチハイツリゾートは、プーケットの質の高いホテル宿泊施設のワンストップ先です。