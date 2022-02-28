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ノボテルプーケットカタアビスタリゾートアンドスパ - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.5

2453レビューによる評価
更新日 February 28, 2022
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プーケットのビーチ、家族で楽しむ、レストラン地区で質の高い宿泊施設を提供するノボテルプーケットカタアビスタリゾートアンドスパは、ビジネスとレジャーの両方の旅行者に人気があります。市内中心部からわずか20kmの場所にあり、町のアトラクションやアクティビティを楽しむのに最適な場所にあります。ディノパークミニゴルフ、プリンセスマザーズスタジアムの記念、カタビーチなど、市内の無数のアトラクションやランドマークにホテルが簡単にアクセスできることも例外ではありません。ノボテルプーケットカタアビスタリゾートアンドスパが提供する施設とサービスは、お客様に快適な滞在をお約束します。ホテルでは、24時間のルームサービス、全室での無料Wi-Fi、24時間のセキュリティ、毎日のハウスキーピング、タクシーサービスなど、さまざまなサービスをご利用いただけます。 5フロアにまたがる143室の客室は、家から離れた温かく快適な家を提供します。一部の客室には、テレビ液晶/プラズマスクリーン、バスルーム電話、無料のインスタントコーヒー、無料のお茶、ロッカーなどのモダンな快適さが備わっています。ホテルには、ホットタブ、フィットネスセンター、サウナ、屋外プール、スパなど、多くのユニークなレクリエーションの機会があります。ノボテルプーケットカタアビスタリゾートアンドスパは、プーケットで魅力、快適さ、便利さを求める旅行者にとって理想的な滞在場所です。

アメニティ/機能

  • Buffet Breakfast
  • RT-PCR test Centre transfers
  • Additional charges for Airport pickup @ THB 1,500. Complimentary for 5 and 7 night stay
  • Additional charges for RT-PCR test per person per test @ THB 2,100 (bookable via www.thailandpsas.com)
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