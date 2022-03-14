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The Beach Heights Resort is no longer operating as an SANDBOX.
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Курортный отель Beach Heights расположен в прекрасном районе Ката. Он занимает выгодное положение среди пляжей, семейных развлечений и ресторанов Пхукета. Этот 4-звездочный отель, расположенный всего в 20,9 км от центра города и в 46,3 км от аэропорта, ежегодно привлекает множество путешественников. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В курортном отеле Beach Heights делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, камин, почтовые услуги. В отеле 154 прекрасно оборудованных номера, многие из которых включают телевизор с плоским экраном, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, постельное белье, зеркало. Удобства для отдыха в отеле, в том числе фитнес-центр, открытый бассейн, спа, массаж и детский клуб, созданы для уединения и релаксации. The Beach Heights Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.