テムズタラプールヴィララワイ - Phuket Sandbox Hotel

プーケットに位置し、チンプラチャー邸から7マイルのテムズタラプールヴィララワイには、レストラン、無料の専用駐車場、無料の自転車、フィットネスセンター付きの宿泊施設があります。このプロパティのさまざまな施設の中には、バー、共有ラウンジ、庭園があります。宿泊施設では24時間対応のフロントデスク、共用キッチン、外貨両替を提供しています。 ホテルの全客室には、エアコン、シーティングエリア、薄型衛星テレビ、簡易キッチン、ダイニングエリア、専用バスルームが備わっています。一部の客室にはパティオがあり、その他の客室からはプールの景色を眺めることができます。全室にデスクと電気ティーポットが備わっています。 Thames Tara Pool Villa Rawaiでは、アラカルトまたはアメリカンブレックファーストを提供しています。 宿泊施設にはテラスがあります。このエリアはサイクリングで人気があり、テムズタラプールヴィララワイでレンタカーを利用できます。 ホテルからタイ華博物館まで12.8km、オールドプーケットタウンまで12.8kmです。最寄りの空港はプーケット国際空港で、テムズタラプールヴィララワイから27マイルです。宿泊施設では有料の空港シャトルサービスを提供しています。

