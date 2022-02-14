PHUKET TEST & GO

テムズタラプールヴィララワイ - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.7

6レビューによる評価
更新日 February 14, 2022
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部屋

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プーケットに位置し、チンプラチャー邸から7マイルのテムズタラプールヴィララワイには、レストラン、無料の専用駐車場、無料の自転車、フィットネスセンター付きの宿泊施設があります。このプロパティのさまざまな施設の中には、バー、共有ラウンジ、庭園があります。宿泊施設では24時間対応のフロントデスク、共用キッチン、外貨両替を提供しています。

ホテルの全客室には、エアコン、シーティングエリア、薄型衛星テレビ、簡易キッチン、ダイニングエリア、専用バスルームが備わっています。一部の客室にはパティオがあり、その他の客室からはプールの景色を眺めることができます。全室にデスクと電気ティーポットが備わっています。

Thames Tara Pool Villa Rawaiでは、アラカルトまたはアメリカンブレックファーストを提供しています。

宿泊施設にはテラスがあります。このエリアはサイクリングで人気があり、テムズタラプールヴィララワイでレンタカーを利用できます。

ホテルからタイ華博物館まで12.8km、オールドプーケットタウンまで12.8kmです。最寄りの空港はプーケット国際空港で、テムズタラプールヴィララワイから27マイルです。宿泊施設では有料の空港シャトルサービスを提供しています。

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住所/地図

71/112 หมู่ 4 ตำบล ราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต, Chalong, Phuket, Thailand, 83130

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