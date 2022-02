เทมส์ ธารา พูลวิลล่า ราไวย์ - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

Thames Tara Pool Villa Rawai ตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ห่างจากบ้านชินประชา 11 กม. ให้บริการที่พักพร้อมห้องอาหาร พื้นที่จอดรถส่วนตัวฟรี จักรยานสำหรับใช้งานฟรี และศูนย์ออกกำลังกาย สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของที่พักแห่งนี้ ได้แก่ บาร์ เลานจ์ส่วนกลาง และสวน ที่พักมีแผนกต้อนรับเปิดตลอด 24 ชม. ห้องครัวส่วนกลาง และบริการแลกเปลี่ยนเงินตราสำหรับผู้เข้าพัก ห้องพักทุกห้องที่โรงแรมมีเครื่องปรับอากาศ พื้นที่นั่งเล่น โทรทัศน์จอแบนพร้อมช่องรายการดาวเทียม ห้องครัวขนาดเล็ก พื้นที่รับประทานอาหาร ห้องน้ำส่วนตัวพร้อมเครื่องเป่าผม ฝักบัว และเครื่องใช้ในห้องน้ำฟรี ห้องพักมีเครื่องชงกาแฟ ในขณะที่ห้องพักบางห้องยังมีลานเฉลียง และห้องอื่น ๆ ยังมีวิวสระว่ายน้ำ ห้องพักทุกห้องมีโต๊ะและกาต้มน้ำ Thames Tara Pool Villa Rawai ให้บริการอาหารเช้าตามสั่งหรือแบบอเมริกัน ที่พักมีลานระเบียง ย่านนี้เป็นพื้นที่ยอดนิยมสำหรับการขี่จักรยาน และมีบริการรถยนต์เช่าที่เทมส์ธาราพูลวิลลาราไวย์ พิพิธภัณฑ์ไทยหัวอยู่ห่างจากโรงแรม 11 กม. ในขณะที่เมืองเก่าภูเก็ตอยู่ห่างจากที่พัก 11 กม. สนามบินที่ใกล้ที่สุดคือ สนามบินนานาชาติภูเก็ต ซึ่งอยู่ห่างจากเทมส์ธาราพูลวิลล่าราไวย์ 44 กม. และที่พักมีบริการรถรับส่งสนามบินโดยมีค่าธรรมเนียม

