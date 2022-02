Thames Tara Poolvilla Rawai - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

In Phuket, 12 km vom Chinpracha House entfernt, bietet die Thames Tara Pool Villa Rawai Unterkünfte mit einem Restaurant, kostenfreie Privatparkplätze, kostenlose Fahrräder und ein Fitnesscenter. Zu den verschiedenen Einrichtungen dieser Unterkunft gehören eine Bar, eine Gemeinschaftslounge und ein Garten. Die Unterkunft bietet Ihnen eine 24-Stunden-Rezeption, eine Gemeinschaftsküche und einen Geldwechsel. Alle Zimmer im Hotel verfügen über eine Klimaanlage, einen Sitzbereich, einen Flachbild-Sat-TV, eine Küchenzeile, einen Essbereich und ein eigenes Badezimmer mit einem Haartrockner, einer Dusche und kostenlosen Pflegeprodukten. Die Zimmer verfügen über eine Kaffeemaschine, während ausgewählte Zimmer auch eine Terrasse bieten und andere auch Poolblick bieten. Alle Zimmer verfügen über einen Schreibtisch und einen Wasserkocher. Die Thames Tara Pool Villa Rawai bietet ein -la-carte- oder amerikanisches Frühstück. Die Unterkunft verfügt über eine Terrasse. Die Gegend ist beliebt zum Radfahren und eine Autovermietung ist in der Thames Tara Pool Villa Rawai verfügbar. Das Thai Hua Museum liegt 11 km vom Hotel entfernt und die Altstadt von Phuket erreichen Sie nach 11 km. Der nächste Flughafen ist der 44 km von der Thames Tara Pool Villa Rawai entfernte internationale Flughafen Phuket. Die Unterkunft bietet einen kostenpflichtigen Flughafentransfer.

