Вилла Thames Tara Pool Раваи - Phuket Sandbox Hotel

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Вилла Thames Tara Pool Rawai расположена на острове Пхукет, в 11,2 км от дома Чинпрача.К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, бесплатные велосипеды и фитнес-центр. Среди различных удобств этого отеля - бар, общий лаундж и сад. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, общая кухня и пункт обмена валюты.

Во всех номерах отеля есть кондиционер, гостиный уголок, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, мини-кухня, обеденная зона и собственная ванная комната с феном, душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В номерах есть кофемашина, в некоторых номерах есть патио, а из других также открывается вид на бассейн. Во всех номерах есть письменный стол и чайник.

На вилле Thames Tara Pool Rawai подают завтрак по меню или американский завтрак.

В распоряжении гостей терраса. Район популярен среди любителей велосипедных прогулок. На вилле Thames Tara Pool Rawai можно взять напрокат автомобиль.

Музей Тай Хуа находится в 11,2 км от отеля, а Старый город Пхукета - в 11,2 км. Международный аэропорт Пхукета, ближайший к вилле Thames Tara Pool Rawai, расположен в 43,4 км. Предоставляется платный трансфер от / до аэропорта.