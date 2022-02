ラワイブティックリゾート - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

あなたが観光客であろうとビジネスで旅行していようと、ラワイブティックリゾートはプーケットを訪れる際の宿泊施設として最適です。ホテルは市内中心部から12kmに位置し、重要な町の施設へのアクセスを提供します。ホテルへの訪問者は、ラワイビーチ、ワットサワンアロム、貝殻博物館など、市内のトップアトラクションを楽しむことができます。ラワイブティックリゾートでは、優れたサービスと優れた設備が忘れられない滞在をお約束します。ホテルでは、全室での無料Wi-Fi、公共エリアでのWi-Fi、駐車場、空港送迎、ツアーなど、さまざまなサービスをご利用いただけます。ラワイブティックリゾートには8つのベッドルームがあります。すべてが上品な内装で、多くはインターネットアクセス(ワイヤレス(無料)、エアコン、デスク、バルコニー/テラス、ファン)などの快適さを提供します。ホットタブ、屋外プール、プール(子供用)、庭園などのホテルのレクリエーション施設は、脱出とリラクゼーションのために設計されています。プーケットを訪れる理由が何であれ、ラワイブティックリゾートは爽快でエキサイティングな休暇を過ごすのに最適な場所です。

