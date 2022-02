Rawai Boutique Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Rawai Boutique Resort is no longer operating as an SANDBOX .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Que vous soyez un touriste ou un voyageur d'affaires, Rawai Boutique Resort est un excellent choix d'hébergement lors de votre visite à Phuket. L'hôtel se trouve à 12 km du centre-ville et permet d'accéder aux principales installations de la ville. Les visiteurs de cet hôtel pourront visiter les principales attractions de la ville : Rawai Beach, Wat Sawang Arom, Seashell Museum. Au Rawai Boutique Resort, l'excellent service et les installations de qualité supérieure garantissent un séjour inoubliable. L'hôtel donne accès à un vaste éventail de services, dont WiFi gratuit dans toutes les chambres, WiFi dans les espaces communs, parking, navette aéroport, visites guidées. Rawai Boutique Resort abrite 8 chambres. Toutes sont meublées avec goût et beaucoup offrent même des commodités telles que accès internet sans fil (gratuit), climatisation, bureau, balcon/terrasse, ventilateur. Les installations de loisirs de l'hôtel, qui comprennent bain à remous, piscine extérieure, piscine pour enfants, jardin, sont conçues pour assurer une détente maximale. Quelle que soit la raison de votre visite à Phuket, le Rawai Boutique Resort est le lieu idéal pour une escapade exaltante et excitante.

AFFICHER TOUS LES HTELS SANDBOX Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX