Rawai Boutique-Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Rawai Boutique Resort is no longer operating as an SANDBOX .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Egal, ob Sie als Tourist oder auf Geschäftsreise sind, das Rawai Boutique Resort ist eine großartige Wahl für eine Unterkunft in Phuket. Das Hotel liegt 12 km vom Stadtzentrum entfernt und bietet Zugang zu wichtigen Einrichtungen der Stadt. Besucher des Hotels können die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt besichtigen: Rawai Beach, Wat Sawang Arom, Muschelmuseum. Im Rawai Boutique Resort sorgen der exzellente Service und die hervorragenden Einrichtungen für einen unvergesslichen Aufenthalt. Das Hotel bietet Zugang zu einer Vielzahl von Dienstleistungen, darunter kostenloses WLAN in allen Zimmern, WLAN in den öffentlichen Bereichen, Parkplatz, Flughafentransfer, Touren. Das Rawai Boutique Resort verfügt über 8 Schlafzimmer. Alle sind geschmackvoll eingerichtet und viele bieten sogar Annehmlichkeiten wie Internetzugang – W-LAN (kostenlos), Klimaanlage, Schreibtisch, Balkon/Terrasse, Ventilator. Die Freizeiteinrichtungen des Hotels, darunter Whirlpool, Außenpool, Kinderbecken, Garten, sind zum Entspannen und Erholen gedacht. Was auch immer Ihr Grund für einen Besuch in Phuket ist, das Rawai Boutique Resort ist der perfekte Ort für einen aufregenden und aufregenden Urlaub.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels