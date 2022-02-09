拉威精品度假村 - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Rawai Boutique Resort is no longer operating as an SANDBOX .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

无论您是游客还是商务旅行，拉威精品度假村都是您游览普吉岛时的绝佳住宿选择。酒店距离市中心 12 公里，方便客人前往重要的城镇设施。酒店的住客可以尽情游览这座城市的热门景点：拉威海滩、沙旺阿龙寺、贝壳博物馆。拉威精品度假村酒店提供优质贴心的服务和方便实用的设施，赢得了客人的普遍好评。酒店提供各种服务，包括所有客房的免费 Wi-Fi、公共区域的 Wi-Fi、停车场、机场接送和旅游。拉威精品度假村拥有 8 间卧室。所有客房都布置高雅，许多甚至提供诸如互联网接入等舒适设施——无线（免费）、空调、办公桌、阳台/露台、风扇。酒店的休闲设施，包括热水浴池、室外游泳池、游泳池（儿童）、花园，都是为逃离和放松而设计的。无论您出于何种原因前往普吉岛，拉威精品度假村都是令人振奋和令人兴奋的假期的理想场所。