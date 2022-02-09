PHUKET TEST & GO

Раваи Бутик Резорт - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.8
оценка с
75
Обновление February 9, 2022
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Rawai Boutique Resort is no longer operating as an SANDBOX.

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Если вы турист или путешествуете по делам, Rawai Boutique Resort - отличный выбор для проживания во время посещения Пхукета. Отель находится в 12 км от центра города и обеспечивает доступ к важным городским объектам. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, Пляж Раваи, Ват Саванг Аром, Музей морских раковин. Превосходный сервис и превосходные удобства Rawai Boutique Resort сделают ваше пребывание незабываемым. Отель предлагает доступ к широкому спектру услуг, включая бесплатный Wi-Fi во всех номерах, Wi-Fi в общественных местах, автостоянку, трансфер из аэропорта, экскурсии. В курортном бутик-отеле Rawai 8 спален. Все они со вкусом меблированы, и многие из них даже оснащены такими удобствами, как беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), кондиционер, письменный стол, балкон / терраса, вентилятор. Удобства для отдыха в отеле, в том числе джакузи, открытый бассейн, детский бассейн, сад, созданы для того, чтобы уединиться и отдохнуть. Независимо от цели вашего путешествия в Пхукет отель Rawai Boutique Resort является идеальным местом для волнующего и захватывающего отдыха.

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Адрес / Карта

61/9 Moo 6 R.Viset Rawai, Rawai, Phuket, Thailand, 83130

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