カタシーブリーズリゾート - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

より静かなカタビーチに位置するカタシーブリーズリゾートは、ご家族連れに最適です。ここから、パトンビーチまで20分、プーケットタウンまで30分です。ここではダイビングやシュノーケリングが人気のアクティビティで、水を利用する機会がたくさんあります。ウォータースポーツの他に、プーケットにはトレッキング、乗馬、文化ショー、そしていくつかの素晴らしいスパもあります。ボリュームたっぷりのビュッフェ式朝食で1日を始め、残りの1日はビーチでウォータースポーツを楽しんだり、日光浴を楽しんだりしてください。カタシーブリーズリゾートには、ジャグジー付きの2つのスイミングプール、2つの子供用プール、フィットネスルーム、レンタカー、スパがあります。リーズナブルな価格と絶好のロケーションにより、カタシーブリーズリゾートはプーケットの魅力的な選択肢となっています。