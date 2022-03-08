PHUKET TEST & GO

カタシーブリーズリゾート - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.8

409レビューによる評価
更新日 March 8, 2022
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より静かなカタビーチに位置するカタシーブリーズリゾートは、ご家族連れに最適です。ここから、パトンビーチまで20分、プーケットタウンまで30分です。ここではダイビングやシュノーケリングが人気のアクティビティで、水を利用する機会がたくさんあります。ウォータースポーツの他に、プーケットにはトレッキング、乗馬、文化ショー、そしていくつかの素晴らしいスパもあります。ボリュームたっぷりのビュッフェ式朝食で1日を始め、残りの1日はビーチでウォータースポーツを楽しんだり、日光浴を楽しんだりしてください。カタシーブリーズリゾートには、ジャグジー付きの2つのスイミングプール、2つの子供用プール、フィットネスルーム、レンタカー、スパがあります。リーズナブルな価格と絶好のロケーションにより、カタシーブリーズリゾートはプーケットの魅力的な選択肢となっています。

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住所/地図

72 Kata Road, Tambon Karon, Amphur Muang,, Kata, Phuket, Thailand, 83100

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