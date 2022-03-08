Ката Си Бриз Резорт - Phuket Sandbox Hotel

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Курортный отель Kata Sea Breeze, расположенный на более тихом пляже Ката, идеально подходит для семейного отдыха. Отсюда вы за 20 минут доедете до пляжа Патонг и за 30 минут до города Пхукет. Здесь популярны дайвинг и сноркелинг, а также множество возможностей для плавания в воде. Помимо водных видов спорта, на Пхукете также есть треккинг, верховая езда, культурные шоу и несколько отличных спа. Начните свой день с обильного завтрака "шведский стол" и проведите остаток дня на пляже, занимаясь водными видами спорта или просто купаясь в лучах солнца. Kata Sea Breeze Resort включает в себя два бассейна с джакузи, а также два детских бассейна, тренажерный зал, прокат автомобилей и спа. Отличное расположение и разумные цены делают Kata Sea Breeze Resort привлекательным выбором на Пхукете.