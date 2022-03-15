PATTAYA TEST & GO

パタヤパークビーチリゾート - AQ / ASQ

Pattaya / Chonburi
8.3

995レビューによる評価
更新日 March 15, 2022
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ドンタルンビーチの中心部に位置するパタヤパークビーチリゾートは、パタヤを探索するのに理想的なスポットです。市内中心部からわずか1km、空港から140 kmの場所にあるこの3つ星ホテルは、毎年多くの旅行者を魅了しています。便利なロケーションにあるこのホテルは、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。

パタヤパークビーチリゾートは、非の打ちどころのないサービスと旅行者を元気づけるために必要なすべての設備を提供します。ホテルの主な機能には、24時間のルームサービス、24時間のセキュリティ、全室での無料Wi-Fi、毎日のハウスキーピング、コインランドリーが含まれます。

ここでの滞在中に高品質の客室設備を体験してください。一部の客室には、テレビLCD /プラズマスクリーン、追加のバスルーム、追加のトイレ、ハンガーラック、リネンがあり、長い一日の後に充電するのに役立ちます。ホテルには、テーマパーク、ウォーターパーク、プライベートビーチ、フィットネスセンター、サウナなど、多くのユニークなレクリエーションの機会があります。パタヤで快適で便利な宿泊施設をお探しの場合は、パタヤパークビーチリゾートをご自宅のようにご利用ください。

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