Strategisch günstig gelegen, 10 Minuten vom azurblauen Wasser und dem weißen Sand des herrlichen Strandes von Patong entfernt, ist das Be Baan Paradise Hotels jedermanns Traumurlaubsziel. Darüber hinaus können Sie von hier aus zu Fuß zum Einkaufszentrum Jungcelon und zur Bangla Road gehen, einer Straße, die für ihre Unterhaltung, Restaurants und ihr Nachtleben bekannt ist. Das Anwesen besteht aus einer Reihe von Zimmern, von denen die meisten über einen eigenen Balkon verfügen. Jedes Gästezimmer ist geschmackvoll eingerichtet und mit allen notwendigen Annehmlichkeiten für einen angenehmen Aufenthalt ausgestattet. Mit wunderbarer Gastfreundschaft und feinen Unterkünften ist das Be Baan Paradise Hotels auf jeden Fall einen Besuch wert.

Ausstattung / Ausstattung 1. High Speed Wifi (mit individuellem Router)

2. Kabelfernsehen

3. Mini-Kühlschrank

4. Schreibtisch

5. Klimaanlage

6. Videoüberwachung 24 Stunden

