Dieses moderne und trendige Resort liegt direkt im Zentrum des berühmten Patong Beach und bietet verführerische Unterkünfte sowie eine hervorragende Anbindung an die nahe gelegenen Sehenswürdigkeiten. Es liegt nur 30 Minuten vom internationalen Flughafen Phuket entfernt. Shopper werden sich darüber freuen, dass das Jungceylon Shopping Center, das aus mehr als 300 Einzelhandelsgeschäften besteht, direkt gegenüber dem Resort liegt. Das Lantern Resorts Patong bietet stilvolle Gästeeinheiten, die mit den üblichen Annehmlichkeiten ausgestattet sind. Gesundheitsbewusste Gäste können im Fitnesscenter trainieren oder sich im Außenpool erfrischen. Abgesehen von all dem Luxus, den dieses Resort bietet, haben die Kunden die Möglichkeit, den pulsierenden Patong Beach bei Nacht zu erkunden. Das Lantern Resorts Patong ist sicherlich der ideale Ort, um sich auszuruhen und für einen neuen Tag voller Spaß am Patong Beach zu tanken.

Ausstattung / Ausstattung Schwimmbad

Fitness

Wäscherei-Service

Massage

Transport

Kostenlose Parkplätze

Weckrufdienst

Restaurant La Laterne

Zimmerservice

Konferenzraum

Aufzug

24-Stunden-Rezeption

Gepäcklagerung

W-LAN

Safe

Regenschirm

Bademantel, Pantoffel, Fön

Telefon

Flachbildfernseher

Kleiderschrank

Leinen

Wasserkocher

Kühlschrank

Toilettenartikel

Handtuch

Spiegel

Instant-Tee und Kaffee

