Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Prana Resorts Samui , und Prana Resorts Samui wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport. SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 1 Adult, 1 Child, 1 Infant Gemütliches Deluxe-Zimmer 42 m² ฿25,900 - 7 Day Sandbox ฿8,900 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon

Verbindungsraum

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Netflix

Das [Prana Resort Samui] verfügt über einen atemberaubenden Infinity-Pool am Strand und einen zweiten, von schattigen Palmen umgebenen Pool mit Swim-up-Bar. Es bietet auch den Tropikana Beach Club & Bistro, ein Café am Pool, ein Spa auf dem Dach, ein Fitnesscenter, eine 24-Stunden-Rezeption mit Concierge und kostenloses WLAN für alle Gäste. Die stilvollen, geräumigen, klimatisierten Zimmer verfügen über einen eigenen Balkon oder eine Terrasse mit Sitzgelegenheiten. Alle sind mit einem 42-Zoll-Flachbild-TV, Tee- und Kaffeezubehör, einem Haartrockner und einem Safe ausgestattet. Die Suiten verfügen über einen separaten Wohnbereich mit Meerblick, während einige Zimmer direkten Zugang zum Pool oder ein eigenes Tauchbecken bieten. Zu den weiteren Dienstleistungen gehören ein Kinderclub, Konferenzeinrichtungen und ein Whirlpool im Freien. Kostenlose Parkplätze stehen am Hotel zur Verfügung und ein Shuttle bringt Sie in die Innenstadt oder zum Fisherman's Village. Das Prana Resorts Samui (SHA-zertifiziert) liegt eine 10-minütige Fahrt vom Flughafen Samui und eine 3-minütige Fahrt von Fisherman's Village und dem Big Buddha entfernt. Der Strand Chaweng und das Central Festival Samui sind ebenfalls nur eine kurze Autofahrt entfernt. Koh Phangan mit seiner monatlichen Vollmondparty ist nur 30 Minuten mit der Fähre vom nahe gelegenen Hafen entfernt. Von persönlichen Strandtaschen und köstlichen Süßigkeiten bis hin zu super bequemen Betten und frischen Blumen sind es die kleinen Details, die bei Prana den Unterschied machen.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels

Ergebnis 0.0 /5 Nicht bewertet Beyogen auf 0 Bewertungen Bewertung 0 Ausgezeichnet 0 Sehr gut 0 Durchschnittlich 0 Arm 0 Schrecklich Prana Resorts Samui , würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. ÜBERPRÜFUNG FÜR Prana Resorts Samui SIEHE ALLE BEWERTUNGEN Wenn Sie ein Gast bei, würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden.