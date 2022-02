Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in sehr hohe Nachfrage right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Das Hotel erhält 155 letzte Buchungsanfragen. Beeile dich!

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Chaweng Noi Poolvilla , und Chaweng Noi Poolvilla wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Hotel Refund Policy Cancellation Policy: 8 Days or more before arrival date , 35% Cancellation fee will be charged. 0-7 Days before arrival date , 100% Cancellation fee will be charged.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport. SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Room Pool View - Room Only -Test and Go Package 30 m² ฿15,400 - 7 Day Sandbox ฿12,700 - 5 Day Test & Go ฿8,750 - 4 Day Test & Go ฿8,650 - 2 Day Test & Go ฿4,700 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon

Badewanne

Internet - Wifi SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Room Pool View - Breakfast-Test and Go Package 30 m² ฿17,500 - 7 Day Sandbox ฿14,200 - 5 Day Test & Go ฿9,950 - 4 Day Test & Go ฿9,250 - 2 Day Test & Go ฿5,000 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon

Badewanne

Internet - Wifi SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Room Pool View For 3 People - Breakfast -Test and Go Package 30 m² ฿17,500 - 7 Day Sandbox ฿14,200 - 5 Day Test & Go ฿9,950 - 4 Day Test & Go ฿9,250 - 2 Day Test & Go ฿5,000 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon

Badewanne

Internet - Wifi SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Room Pool View For 3 People - Room Only -Test and Go Package 30 m² ฿15,400 - 7 Day Sandbox ฿12,700 - 5 Day Test & Go ฿8,750 - 4 Day Test & Go ฿8,650 - 2 Day Test & Go ฿4,700 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon

Badewanne

Internet - Wifi

Die Chaweng Noi Pool Villa liegt in Chaweng Noi und ist der perfekte Ort, um Samui und seine Umgebung zu erleben. Das aufregende Stadtzentrum ist nur 3 km entfernt. Dank seiner günstigen Lage bietet das Hotel einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Die Chaweng Noi Pool Villa bietet tadellosen Service und alle wesentlichen Annehmlichkeiten, um Reisende zu beleben. Das Hotel bietet kostenloses WLAN in allen Zimmern, tägliche Zimmerreinigung, privaten Check-in/Check-out, Taxiservice und Ticketservice, um unseren Gästen den größtmöglichen Komfort zu gewährleisten. Das Hotel bietet 52 schön eingerichtete Gästezimmer, von denen viele mit Fernseher LCD/Plasma, kabellosem Internetzugang, privatem Pool, kabellosem Internetzugang (kostenlos), Klimaanlage ausgestattet sind. Das Hotel bietet viele einzigartige Freizeitmöglichkeiten an, wie beispielsweise Außenpool, Kinderspielplatz, Kinderclub, Kinderbecken, Garten. Die Chaweng Noi Pool Villa ist ideal für Reisende, die eine charmante, komfortable und bequeme Unterkunft in Samui suchen.

Ausstattung / Ausstattung Swimming pool [outdoor]

Bar

Restaurants

Front desk [24-hour]

Parking

Wi-Fi

Elevator

ATM on site

Daily housekeeping

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels

Ergebnis 4.4 /5 Sehr gut Beyogen auf 2 Bewertungen Bewertung 1 Ausgezeichnet 1 Sehr gut 0 Durchschnittlich 0 Arm 0 Schrecklich Chaweng Noi Poolvilla , würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. ÜBERPRÜFUNG FÜR Chaweng Noi Poolvilla SIEHE ALLE BEWERTUNGEN Wenn Sie ein Gast bei, würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. 🇫🇷 Florentin Jacques Angekommen um 17/01/2021 3.8 Deluxe Room Pool View - Room Only -Sandbox Package Negative seven days at the same place

We have to pay to get our document A long week 🇬🇧 Wayne Billman Angekommen um 09/10/2021 5.0 Samui Sandbox Including 2 RT-PCR Test -For 1 Pax Positiv Cleanliness of room Had a great week as part of the samui sandbox. Staff very helpful and friendly. Would recommend to anyone and would stay again.

Hotel Offer Brochure