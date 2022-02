Please remember that you must meet all the 추가 covid 입국 요건, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

예약 요청에 넣을 직접 접촉 와 프라나 리조트 사무이 우선 순위 정 방식으로, 그리고 프라나 리조트 사무이 당신의 것입니다 직접 수집 지불.

객실 All of the following packages include the required tests, and transport. 특별 제공 보기 요청을 클릭하십시오 최대 1 Adult, 1 Child, 1 Infant 코지 디럭스룸 42 m² ฿25,900 - 7 Day Sandbox ฿8,900 - 1st Day Test & Go 예약 요청 빠른 요청 (2 번 클릭) BOOKMARK 풍모 발코니

커넥팅 룸

국제 채널

인터넷-Wi-Fi

넷플릭스

[프라나 리조트 사무이]는 멋진 해변 인피니티 풀과 스윔업 바가 있는 그늘진 야자수로 둘러싸인 두 번째 풀을 자랑합니다. Tropikana Beach Club & Bistro, 풀사이드 카페, 옥상 스파, 피트니스 센터, 컨시어지가 있는 24시간 리셉션, 모든 투숙객을 위한 무료 Wi-Fi도 제공됩니다. 세련되고 넓은 객실은 에어컨, 전용 발코니 또는 좌석이 있는 테라스를 갖추고 있습니다. 모든 객실은 42인치 평면 TV, 차/커피 메이커, 헤어드라이어 및 안전 금고를 갖추고 있습니다. 스위트룸에는 바다 전망을 감상할 수 있는 별도의 거실이 있으며, 일부 객실에는 수영장과 바로 연결되어 있거나 전용 플런지 풀이 있습니다. 추가 서비스로는 키즈 클럽, 회의 시설 및 야외 스파 욕조가 있습니다. 무료 구내 주차장이 제공되며, 시내 중심가 또는 피셔맨스 빌리지까지 셔틀을 운행합니다. Prana Resorts Samui(SHA 인증)는 사무이 공항에서 차로 10분, 피셔맨스 빌리지와 빅 부다에서 차로 3분 거리에 있습니다. 차웽 해변과 센트럴 페스티벌 사무이도 차로 가까운 거리에 있습니다. 매달 보름달 파티가 열리는 코팡안은 인근 항구에서 페리로 단 30분 거리에 있습니다. 개인용 비치백과 맛있는 캔디부터 매우 편안한 침대와 신선한 꽃에 이르기까지 Prana에서는 작은 손길이 차이를 만듭니다.

