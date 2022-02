Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport. 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 1 Adult, 1 Child, 1 Infant 居心地の良いデラックスルーム 42 m² ฿25,900 - 7 Day Sandbox ฿8,900 - 1st Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

コネクティングルーム

国際チャンネル

インターネット-Wifi

Netflix

[プラナリゾートサムイ]は、見事なビーチサイドのインフィニティプールと、日陰のヤシの木に囲まれたスイムアップバー付きの2つ目のプールが自慢です。 Tropikana Beach Club&Bistro、プールサイドカフェ、屋上スパ、フィットネスセンター、コンシェルジュ付きの24時間対応のフロント、すべてのゲストが利用できる無料Wi-Fiも利用できます。スタイリッシュで広々としたエアコン完備の客室には、専用バルコニーまたはシーティング付きのテラスがあります。全室に42インチの薄型テレビ、紅茶/コーヒーメーカー、ヘアドライヤー、セーフティボックスが備わっています。スイートには海の景色を望む独立したリビングエリアがあり、一部の客室にはプールへの直接アクセスまたは独自のプランジプールが備わっています。その他のサービスには、キッズクラブ、会議施設、屋外スパバスが含まれます。無料の敷地内駐車場を提供しており、市内中心部またはフィッシャーマンズビレッジへのシャトルを利用できます。プラナリゾーツサムイ(SHA認定)は、サムイ空港から車で10分、フィッシャーマンズビレッジと大仏の両方から車で3分です。チャウエンビーチとセントラルフェスティバルサムイも車ですぐです。毎月満月のパーティーが開催されるパンガン島は、近くの港からフェリーでわずか30分です。個人的なビーチバッグやおいしいキャンディーのおやつから、とても快適なベッドや生花まで、プラーナで違いを生むのは小さなタッチです。

