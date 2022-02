Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Chaweng Garden Beach Resort , und Chaweng Garden Beach Resort wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Hotel Refund Policy Our resort understands the unstable situation of Covid-19 and we are flexible to refund to any cancellation because of Force Majeure.

Günstig direkt im Zentrum von Chaweng Beach gelegen, finden die Gäste echte Samui-Gastfreundschaft, da das Land des Resorts bereits seit drei Generationen weitergegeben wird. Chaweng Beach ist bekannt dafür, einer der beliebtesten Strände auf Koh Samui zu sein, an dem die Gäste innerhalb weniger Minuten alles finden, was sie brauchen. Nur einen kurzen Fußweg entfernt befinden sich Einkaufszentren, Nachtleben, Restaurants und auf der anderen Straßenseite befindet sich Burger King für diejenigen, die schnelles Essen bevorzugen. Es ist nicht nötig, lange nach Restaurants zu suchen, da das Resort zwei Restaurants bietet, die einen Besuch wert sind. Für frische BBQ-Meeresfrüchte und ein internationales menu-la-carte-Menü ist das Sukulaya Restaurant am wunderschönen Meer ein Muss, besonders für den Abend. Das Signature-Restaurant Bai Pho Seafood bietet eine köstliche Mischung aus internationalen, Meeresfrüchten und lokalen Samui-Gerichten. Das Hauptziel dieses Resorts ist es, den Gästen das Gefühl zu geben, sich so wohl wie möglich zu fühlen und ihnen das Gefühl zu geben, zu Hause zu sein.

Ausstattung / Ausstattung Beachfront, Two Swimming Pools, Restaurant, Tour Desk, 24 hours Reception, 24 hours Security, Parking, Garden, Bar, Taxi Service, Meeting Room,

