Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Das Hotel erhält 71 letzte Buchungsanfragen. Beeile dich!

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Erstes Bungalow Beach Resort , und Erstes Bungalow Beach Resort wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Hotel Refund Policy Cancellation , Shortening , No Show: 8 Days or more before arrival date , 35% Cancellation fee will be charged. 0-7 Days before arrival date , 100% Cancellation fee will be charged.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport. SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Room For 1-2 People-Room Only-Test and Go Package 32 m² ฿17,500 - 7 Day Sandbox ฿14,200 - 5 Day Test & Go ฿9,950 - 4 Day Test & Go ฿9,250 - 2 Day Test & Go ฿5,000 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Room For 1-2 People-Breakfast-Test and Go Package 32 m² ฿19,950 - 7 Day Sandbox ฿15,950 - 5 Day Test & Go ฿11,350 - 4 Day Test & Go ฿9,950 - 2 Day Test & Go ฿5,350 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Room For 3 People-Room Only-Teat and Go Package 32 m² ฿17,500 - 7 Day Sandbox ฿14,200 - 5 Day Test & Go ฿9,950 - 4 Day Test & Go ฿9,250 - 2 Day Test & Go ฿5,000 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Room For 3 People-Breakfast-Teat and Go Package 32 m² ฿19,950 - 7 Day Sandbox ฿15,950 - 5 Day Test & Go ฿11,350 - 4 Day Test & Go ฿9,950 - 2 Day Test & Go ฿5,350 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Beach Bungalow For 1-2 People-Breakfast-Test and Go Package 32 m² ฿23,450 - 7 Day Sandbox ฿18,450 - 5 Day Test & Go ฿13,350 - 4 Day Test & Go ฿10,950 - 2 Day Test & Go ฿5,850 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Beach Bungalow For 3 People-Breakfast-Test and Go Package 32 m² ฿23,450 - 7 Day Sandbox ฿18,450 - 5 Day Test & Go ฿13,350 - 4 Day Test & Go ฿10,950 - 2 Day Test & Go ฿5,850 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon

Wie der Name schon sagt, war dies das erste Resort auf Koh Samui und bietet 147 geschmackvoll gestaltete Zimmer am berühmten Chaweng Beach. Das seit den 1970er Jahren geöffnete 3-Sterne First Bungalow Beach Resort ist 20 km vom Flughafen Koh Samui und 32 km vom Fährterminal entfernt. Das Resort ist auch das einzige am Verbindungspunkt von Chaweng Beach und Chaweng Noi Beach, der als der schönste Ort auf Koh Samui gilt. Es ist auch nur 10 Gehminuten von den wichtigsten Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten entfernt. Als familiengeführtes Resort erhalten die Gäste einen persönlichen Service, der ihnen das Gefühl gibt, ein Teil der Familie zu sein. Um Ihre Reservierung im First Bungalow Beach Resort vorzunehmen, geben Sie einfach Ihre Reisedaten in unser sicheres Online-Buchungsformular ein und senden Sie es ab.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels

Ergebnis 4.0 /5 Sehr gut Beyogen auf 1 Rezension Bewertung 0 Ausgezeichnet 1 Sehr gut 0 Durchschnittlich 0 Arm 0 Schrecklich Erstes Bungalow Beach Resort , würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. ÜBERPRÜFUNG FÜR Erstes Bungalow Beach Resort SIEHE ALLE BEWERTUNGEN Wenn Sie ein Gast bei, würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. 🇺🇸 michael harmon Angekommen um 11/09/2021 4.0 Beach Bungalow Positiv nice beach... great staff great staff ........ first class service ...... great beach ,,,,, good for swimming ....... owner so sweet