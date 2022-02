Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

KC Beach Club & Pool Villas liegt im Herzen von Chaweng Beach - einer der besten Partygegenden auf Koh Samui. Das Hotel liegt 10 Minuten vom Flughafen und nur wenige Schritte von den Einkaufs- und Unterhaltungsvierteln von Chaweng entfernt. Dieses 4,5-Sterne-Hotel verfügt über 42 Zimmer, darunter 15 Zimmer mit Balkon und Meerblick, 12 Luxuszimmer mit Meerblick und 11 Zimmer mit Poolzugang. Den ganzen Tag über können Sie die entspannende Atmosphäre der Pools, der Bar oder des Restaurants genießen. KC Beach Club & Pool Villas ist bestrebt, Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Dieses Hotel bietet zahlreiche Einrichtungen vor Ort, um selbst den anspruchsvollsten Gast zufrieden zu stellen - wie Sonnenliegen, Whirlpools und eine Poolbar. Während das Hotelrestaurant internationale und traditionelle Küche serviert, ist die Hotelbar als angesagteste Bar auf Samui bekannt und serviert innovative Cocktails. Das Hotel ist auch bei Partyliebhabern beliebt. Das Hotel verfügt über fantastische hauseigene DJs, die die Partystimmung für die Gäste aufwärmen. Die erstklassige Lage, der modische Beach Club und die großartige Clubmusik machen KC Beach Club & Pool Villas zur besten Wahl für Ihr nächstes Urlaubsziel.

