请记住，您必须满足所有额外的covid入学要求 ，这也包括申请泰国通票才能进入泰国。
You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.
We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.
Little Home Ao Nang 位于甲米，交通便利，是探索这座充满活力的城市的理想基地。从这里，客人可以轻松前往这座热闹城市的所有景点。酒店位置便利，可轻松前往城市的必游景点。 Little Home Ao Nang酒店提供的设施和服务确保为客人提供一个愉快的入住体验。为了客人的舒适和方便，酒店在所有客房提供免费无线网络连接、24 小时保安、便利店、每日客房清洁服务、出租车服务。客人可以从 12 间客房中进行选择，所有客房都散发着完全和平与和谐的氛围。此外，酒店提供的一系列休闲活动确保您在入住期间有许多活动可做。 Little Home Ao Nang 凭借理想的位置和配套设施，在许多方面都堪称完美。