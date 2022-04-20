KRABI TEST & GO

奥南小家 - Krabi Test & Go Hotel

Krabi
8.5
通过
431条评论进行评分
更新于 April 20, 2022
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地址/地图

155/8-15 Moo3, Khlong hang Road, Krabi, Ao Nang, Krabi, Thailand, 81180

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