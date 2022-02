Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ ซีเอ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ อยู่ในลำดับความสำคัญ และ ซีเอ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

ซีเอ เรสซิเดนซ์ ตั้งอยู่ในเมืองภูเก็ตและเป็นที่พักอันเหมาะเจาะลงตัวสำหรับผู้ที่ต้องการเที่ยวชมภูเก็ตและแหล่งท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง ห่างออกไป 28.2 กม. สามารถเดินทางไปที่พักได้ง่ายๆ จากสนามบิน ด้วยทำเลที่สะดวกสบาย โรงแรมจึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย ซีเอ เรสซิเดนซ์ มีสิ่งอำนวยสะดวกมากมายที่จะทำให้การไปพักผ่อนในภูเก็ต ผู้เข้าพักจะเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกระดับท็อปคลาส เช่น ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, เตาผิง, เช็คอิน/เช็คเอาต์ส่วนตัว โรงแรมมีห้องพักที่ตกแต่งอย่างสวยงามจำนวน 65 ห้อง ซึ่งรวมถึงโทรทัศน์จอแอลซีดี/พลาสม่า เครื่องฟอกอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ราวแขวนเสื้อผ้า กาแฟสำเร็จรูปฟรี ห้องฟิตเนสของโรงแรม, สระว่ายน้ำกลางแจ้ง, สระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก), สวน เป็นสถานที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนและผ่อนคลายหลังจากวันที่วุ่นวาย ด้วยทำเลที่ดีเลิศและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ลงตัว ซีเอ เรสซิเดนซ์ ได้รับความนิยมในหลายๆด้าน

