ซาวด์แกลลอรี่เฮาส์ - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ ซาวด์แกลลอรี่เฮาส์ อยู่ในลำดับความสำคัญ และ ซาวด์แกลลอรี่เฮาส์ จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

Hotel Refund Policy -Cancel less than 7 days before arrival, refund 50%. -Cancel on date check in, not refund.

Superior Room 1 (Double bed) + Airport pick up Transfer (one way) 19 m² ฿12,000 - 5 Day Test & Go ฿4,650 - 1st Day Test & Go

อินเทอร์เน็ต - Wifi

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

Superior room 2 (Double bed) + Airport pick up Transfer (one way) 19 m² ฿11,950 - 5 Day Test & Go ฿4,650 - 1st Day Test & Go

อินเทอร์เน็ต - Wifi

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

Suite Room (King bed) + Airport pick up Transfer (one way) 37 m² ฿17,300 - 7 Day Sandbox ฿13,947 - 5 Day Test & Go ฿5,050 - 1st Day Test & Go

อินเทอร์เน็ต - Wifi

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

Suite Room (Twin Bed) + Airport pick up Transfer (one way) 37 m² ฿17,350 - 7 Day Sandbox ฿13,950 - 5 Day Test & Go ฿5,050 - 1st Day Test & Go

อินเทอร์เน็ต - Wifi

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

พื้นที่ทำงาน

ซาวด์ แกลเลอรี่ เฮาส์เป็นสถานที่พักอันลงตัวสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการดื่มด่ำกับสีสันของภูเก็ต จากที่นี่ แขกสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากเมืองที่มีชีวิตชีวานี้ ด้วยทำเลที่สะดวก โรงแรมแห่งนี้จึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย ซาวด์ แกลเลอรี่ เฮาส์ มีสิ่งอำนวยสะดวกมากมายที่จะทำให้การไปพักผ่อนในภูเก็ต ผู้เข้าพักจะเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกระดับท็อปคลาส เช่น ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ, ที่จอดรถ ห้องพักทุกห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใส่ใจเพื่อให้แน่ใจว่ารู้สึกสบายที่ไม่มีใครเทียบ ทางที่พักจัดเตรียมกิจกรรมนันทนาการหลากหลายไว้ให้ผู้เข้าพักได้เพลิดเพลิน นอกจากนี้ ที่พักยังจัดเตรียมกิจกรรมนันทนาการหลากหลายไว้ให้ผู้เข้าพักได้เพลิดเพลิน หากคุณกำลังมองหาที่พักที่สะดวกสบายในภูเก็ต ให้ Sound Gallery House เป็นเสมือนบ้านของคุณ

