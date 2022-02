Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

プーケットタウンに位置するCAレジデンスは、プーケットとその周辺を体験するのに最適な場所です。わずか28.2kmの距離にあるこの4つ星ホテルは、空港から簡単にアクセスできます。便利なロケーションにあるこのホテルは、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。 CAレジデンスはプーケットでの滞在を充実させるための多くの施設も提供しています。快適で便利なゲストのために、ホテルでは全室で無料Wi-Fi、24時間セキュリティ、毎日のハウスキーピング、暖炉、プライベートチェックイン/チェックアウトを提供しています。ホテルには65室の美しく整えられた客室があり、その多くにはテレビ液晶/プラズマスクリーン、空気清浄機、クリーニング製品、洋服ラック、無料のインスタントコーヒーが含まれています。ホテルのフィットネスセンター、屋外プール、プール(子供用)、庭園は、忙しい一日の後にリラックスしてくつろぐのに理想的な場所です。理想的なロケーションとそれに合う施設を備えたCAレジデンスは、さまざまな方法でその場に出ています。

スコア 5.0 /5 優れた に基づく 1 レビュー 評価 1 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい

🇹🇭 Areerat Khamngam に到着しました 07/10/2021 5.0 Deluxe Double Bed (Room Only) ポジティブ ห้องสะอาดพนักงานบริการดี ประทับใจกับการกักตัวในครั้งนี้มากค่ะ ネガ การเดินทางอาจจะอยู่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งรวมสถานที่ต่างๆนิดหน่อย แต่ทางโรงแรมมีรถจักรยานยนต์ให้เช่าในราคา 300 บาทต่อวัน ก็สะดวกขึ้นมาค่ะ โดยส่วนตัวประทับใจการบริการของทางโรงแรมมาก มีปัญหา ไม่เข้าใจ หรือต้องการไปสถานที่ต่างๆพนักงานก็ช่วยหาให้ตลอด ห้องก็สะอาด ปลอดภัย และสงบดีค่ะ