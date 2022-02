Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ คาซา บลังก้า บูติก โฮเทล ภูเก็ต อยู่ในลำดับความสำคัญ และ คาซา บลังก้า บูติก โฮเทล ภูเก็ต จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

คาซา บลังกา บูติก โฮเทล ภูเก็ต เป็นที่พักอันยอดเยี่ยมสำหรับผู้ไปเยือนภูเก็ต ที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของโรงแรมอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 1. กม. ทำให้แขกสามารถเดินทางไปยังจุดที่น่าสนใจในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย อีกทั้งยังอยู่ใกล้ พิพิธภัณฑ์บาบ๋า ภูเก็ต, เมืองเก่า, พิพิธภัณฑ์ถาวร อีกด้วย คาซา บลังกา บูทิก โฮเต็ล ภูเก็ต มีสิ่งอำนวยสะดวกมากมายที่จะทำให้การไปพักผ่อนในภูเก็ต ที่พักมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้บริการแก่ผู้เข้าพัก อาทิ ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, บริการแท็กซี่, แผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมง, สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ห้องพักทุกห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใส่ใจเพื่อให้แน่ใจว่ารู้สึกสบายที่ไม่มีใครเทียบ รายการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านนันทนาการทั้งหมดมีให้บริการที่โรงแรม รวมถึง สระว่ายน้ำกลางแจ้ง สวนหย่อม หากคุณกำลังมองหาที่พักที่สะดวกสบายในภูเก็ต ให้ คาซ่า บลังกา บูทิก โฮเต็ล ภูเก็ต เป็นดั่งบ้านหลังที่สองของคุณ

