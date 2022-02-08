PHANG-NGA TEST & GO

Bangsak Village Resort - Только для взрослых - Phang-nga Sandbox Hotel

Phang-nga
9
оценка с
330
Обновление February 8, 2022
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This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

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Если вы турист или путешествуете по делам, Bangsak Village Resort-Adults Only - отличный выбор для проживания во время посещения Као Лака. Отель расположен всего в 12 км от центра города, поэтому гости могут легко добраться до городских достопримечательностей и развлечений. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В курортном отеле Bangsak Village только для взрослых делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi на территории, парковка. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Bangsak Village Resort-Adults Only идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Као Лак.

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Адрес / Карта

2/1 Moo 6 Petchkasam Road, Tambon Bang Moung, Takuapa, Bangsak Beach, Khao Lak, Thailand, 82190

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