Дайвинг-курорт Ban's - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Удобно расположенный на Ко Тао, Ban's Diving Resort является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Также, в непосредственной близости находятся Rainbow Fish Divers, Goodtime Adventures, Sairee Beach. В Ban's Diving Resort делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, услуги билетной кассы, камера хранения, Wi-Fi на территории. Кроме того, все номера оснащены различными удобствами. Во многих номерах есть даже ЖК-телевизор / плазменный экран, дополнительный туалет, зеркало, полотенца, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), чтобы удовлетворить самых взыскательных гостей. Отель предлагает множество уникальных возможностей для отдыха, таких как частный пляж, открытый бассейн, спа, массаж, детский бассейн. Независимо от цели вашего визита, Ban's Diving Resort - отличный выбор для пребывания на Ко Тао.