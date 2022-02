Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de OYO 358 Rattana Residence Thalang OYO 358 Rattana Residence Thalang zal de betaling rechtstreeks van u innen.

OYO 358 Rattana Residence Thalang is no longer operating as an SANDBOX .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Als u zoekt naar een gunstig gelegen hotel in Phuket, kijk dan niet verder dan Rattana Residence Talang. Vanaf hier kunnen gasten genieten van gemakkelijke toegang tot alles wat de levendige stad te bieden heeft. 'Sightseeing' opties en lokale attracties hoeft men niet ver te zoeken, aangezien de accommodatie in de buurt van Thalang Ziekenhuis, Wat Phra Thong, Wat Thep Krasattri ligt. Rattana Residence Talang biedt hotelgasten superieure service en een breed scala aan voorzieningen en doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw verblijf zo comfortabel mogelijk is. Voor het comfort en gemak van de gasten biedt het hotel gratis wifi in alle kamers, bagageopslag, wifi in openbare ruimtes, parkeerplaats, restaurant. Ervaar hier hoogwaardige kamerfaciliteiten tijdens uw verblijf. Enkele kamers zijn voorzien van draadloos internet (gratis), airconditioning, balkon/terras, verduisterende gordijnen, telefoon, zodat gasten kunnen opladen na een lange dag. Het hotel biedt fantastische faciliteiten, inclusief fitnesscentrum, tuin, zodat u kunt onthaasten na een drukke dag in de stad. Rattana Residence Talang is uw one-stop-bestemming voor kwaliteitshotelaccommodaties in Phuket.

TOON ALLE SANDBOX-HOTELS Doorzoek alle 190+ SANDBOX-hotels