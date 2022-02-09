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Rattana Residence Talang - это идеально расположенный отель на Пхукете. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Для осмотра достопримечательностей и местных достопримечательностей не нужно далеко ходить, так как отель находится в непосредственной близости от больницы Таланг, храмов Ват Пхра Тонг и Ват Тхеп Красаттри. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр удобств, Rattana Residence Talang стремится сделать ваше пребывание максимально комфортным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, камера хранения, Wi-Fi на территории, парковка, ресторан. Наслаждайтесь высококачественными удобствами в номерах во время вашего пребывания здесь. В некоторых номерах есть беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), кондиционер, балкон / терраса, плотные шторы, телефон, который поможет гостям восстановить силы после долгого дня. Отель предлагает фантастические удобства, включая фитнес-центр, сад, чтобы помочь вам расслабиться после насыщенного дня в городе. Rattana Residence Talang идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.