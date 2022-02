Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Dit driesterrenhotel is een hotel aan het strand op Koh Lanta en wordt omgeven door heuvels en oneindige natuur. Het garandeert u niets anders dan een rustgevend en rustgevend verblijf op het privéstrand, op slechts 1,5 km van het winkelcentrum en de pier. Dit hotel staat bekend om de toegang tot het koraalrif op Klong Dao Beach, dat een groot aantal toeristen trekt. Het hotel biedt 43 bungalows op enkele minuten van het zwembad. Uitstekende service staat aan uw voeten met goed opgeleid personeel dat ook een verscheidenheid aan faciliteiten biedt om gasten te allen tijde te vermaken en tevreden te houden. Kaw Kwang Beach Resort (SHA Plus+) biedt een verscheidenheid aan keukens voor gasten die graag de smaak van verschillende culturen waarderen, zoals Italiaans, Westers, Aziatisch en Origineel Thais, en er wordt elke dag verse zeevruchten geserveerd.

Voorzieningen / functies Gratis wifi

Kamer met airconditioning

Een flatscreen-tv met kabel- en satellietzenders

Douche met warm water

Gratis toiletartikelen

Privé balkon

Koelkast

Dagelijks drinkwater

Haarverf

Free parking

